Detenida la mujer acusada de agredir a una maestra de un CEIP de Roquetas de Mar, Almería, el pasado viernes

Europa Press Redacción Andalucía 07 OCT 2026 - 18:03h.

La mujer detenía se enfrenta a los posibles delitos de delito de lesiones y amenazas que deberán determinarse por la autoridad judicial

Una madre golpea, amenaza e insulta a la profesora de su hija en un colegio en Roquetas de Mar

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La Guardia Civil ha detenido a la mujer que fue denunciada por agredir física y verbalmente a una maestra del CEIP Juan de Orea en Roquetas de Mar, Almería, el pasado viernes, 2 de octubre, a la salida de las clases.

Fuentes de la Comandancia han confirmado a Europa Press el arresto de la familia de la alumna del centro ante unos hechos que podrían derivar en un delito de lesiones y amenazas que, no obstante, deberán determinarse ante la autoridad judicial.

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La Junta de Andalucía se solidariza con la docente agredida y sus compañeros

Los hechos fueron condenados públicamente por parte de la Junta de Andalucía, que trasladó lo ocurrido en presencia de la secretaria del centro. El propio equipo directivo mostró también su "más firme rechazo" a este tipo de actos y reclamó el colegio como "un espacio seguro, basado en el respeto, el diálogo y la convivencia" así como una "educación en paz" para los alumnos del colegio.

Los hechos, que tuvieron lugar en torno a las 14,00 horas, también fueron criticados por Docentes por la Pública y el sindicato ANPE Andalucía, que señalaba a la madre de la alumna como autora de la agresión y las consiguientes amenazas.

"Estas conductas son rechazadas tajantemente por la Administración educativa y no tienen cabida en nuestros centros", apuntaron desde la Junta de Andalucía, desde donde manifestaron su "apoyo y solidaridad" a la docente afectada, así como a la secretaria, al equipo directivo, al claustro y al conjunto de la comunidad educativa del CEIP Juan de Orea.

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Asimismo, indicaron que se han activado los mecanismos de apoyo y asesoramiento previstos por la Consejería de Educación para este tipo de situaciones, y desde la Delegación se realizará el seguimiento necesario de los hechos.

"Convencidos de que este tipo de situaciones no representan la relación habitual entre las familias y los centros educativos, reiteramos nuestra condena a cualquier forma de violencia, ya sea física o verbal, y nuestro compromiso con una convivencia basada en el respeto y la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa", añadieron.