La Junta condena la agresión a una maestra de Roquetas de Mar por parte de familiares de una alumna

Condenan a los padres de un alumno por agredir a dos docentes de un instituto de Coín, Málaga: patearon la puerta y agredieron a la directora y una profesora

Compartir







La Delegación Territorial de Educación en Almería ha rechazado y condenado la agresión "física y verbal" sufrida por una maestra del CEIP Juan de Orea en Roquetas de Mar (Almería) el pasado viernes, 2 de octubre, por parte de familiares de una alumna.

Según ha manifestado la Junta en un comunicado, la docente fue objeto de agresiones verbales y físicas por parte de familiares de una alumna del centro, en presencia de la secretaria. El propio equipo directivo ha mostrado también su "más firme rechazo" a este tipo de actos y ha reclamado el colegio como "un espacio seguro, basado en el respeto, el diálogo y la convivencia" así como una "educación en paz" para los alumnos del colegio.

Los hechos, que habrían tenido lugar en torno a las 14:00 horas, también han sido criticado por Docentes por la Pública y el sindicato ANPE Andalucía, que señala a la madre de la alumna como autora de los hechos por los que también habrían sido amenazadas otras maestras de infantil.

Manifiestan su apoyo y solidaridad a la profesora

"Estas conductas son rechazadas tajantemente por la Administración educativa y no tienen cabida en nuestros centros", han señalado desde la Junta de Andalucía, desde donde han manifestado su "apoyo y solidaridad" a la docente afectada, así como a la secretaria, al equipo directivo, al claustro y al conjunto de la comunidad educativa del CEIP Juan de Orea.

Asimismo, han asegurado que se han activado los mecanismos de apoyo y asesoramiento previstos por la Consejería de Educación para este tipo de situaciones, y desde la Delegación se realizará el seguimiento necesario de los hechos. "Convencidos de que este tipo de situaciones no representan la relación habitual entre las familias y los centros educativos, reiteramos nuestra condena a cualquier forma de violencia, ya sea física o verbal, y nuestro compromiso con una convivencia basada en el respeto y la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa", han añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Junta condena los hechos

Desde la Junta han asegurado que la comunidad educativa debe poder desarrollar su labor en un entorno "basado en el respeto, el diálogo y la convivencia, garantizando en todo momento la seguridad y la integridad de los profesionales que trabajan en ellos".

"El personal docente y no docente de nuestros centros merece toda la consideración, el respeto y el reconocimiento del conjunto de la sociedad, y desde la Administración educativa continuaremos trabajando para garantizar que pueda desarrollar su labor en las condiciones de seguridad y respeto que merece", han añadido.