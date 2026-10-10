Investigan el hallazgo de un hombre con golpes y quemaduras en una cuneta de El Hierro
El Instituto Armado mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer las circunstancias del suceso
Unos trabajadores se percataron de la presencia del hombre herido y alertaron a las autoridades
El HierroLa Guardia Civil está investigando el hallazgo de un hombre con golpes, magulladuras y quemaduras en una cuneta de la carretera de La Cumbre (HI-1), en El Hierro. El afectado fue localizado este jueves, 8 de octubre, por varios trabajadores que circulaban por la zona y tuvo que ser evacuado de urgencia en helicóptero a Tenerife.
Según han confirmado a EFE fuentes de la investigación, el Instituto Armado mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer las circunstancias en las que el hombre acabó en ese lugar y el origen de sus lesiones.
Localizado en una cuneta
El afectado fue encontrado a pocos kilómetros de la plaza de Candelaria, en el municipio de La Frontera, en un tramo de la carretera que conecta esta localidad con Valverde.
Los trabajadores que circulaban por la vía transportando mercancía se percataron de la presencia del hombre herido y alertaron a los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de La Frontera, efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que prestaron la primera asistencia sanitaria al afectado.