La reyerta se inició a las seis de la madrugada en la Avenida de Doctor Fleming de Ponferrada por causas que investigan

Uno de los participantes en la pelea logró huir del lugar rápidamente y está siendo buscado también para su arresto

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LeónDos jóvenes resultaron heridos durante una pelea con armas blancas que ha dejado tres detenidos en una zona de ocio nocturno de la localidad de Ponferrada (León), según ha informado la Policía Nacional.

En colaboración con agentes locales, los efectivos se desplegaron en la avenida de Doctor Fleming por el aviso de una violenta reyerta que se había iniciado a las seis de la madrugada de este 10 de octubre.

El 112 de Emergencias Castilla y León ha detallado que los dos afectados de carácter leve tienen unos 25 años. Fueron evacuados al Hospital del Bierzo para recibir atención sanitaria después de resultar lesionados.

Buscan a un cuarto implicado que huyó del lugar

Las autoridades mantienen un dispositivo especial para localizar a un cuarto implicado en los hechos, ya que huyó rápidamente del lugar tras presuntamente participar también en la disputa.

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Sobre los arrestos de los otros tres, están a la espera de ser puestos a disposición de la autoridad judicial una vez que concluya la elaboración del atestado y las diligencias policiales.

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Entre las líneas de investigación se analiza el historial de los individuos, entre los que figura uno con intervenciones policiales previas relacionadas con el uso de armas blancas. Tratarán de averiguar cuál fue el origen de la pelea.