La fallecida era clienta habitual del bar al que acudía casi todos los días para desayunar

Otra clienta se dio cuenta de que la puerta del baño estaba cerrada desde hacía mucho rato

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Una mujer de unos 70 años ha sido encontrada muerta, el pasado martes, en el interior del aseo de un bar en Huerta del Rey, a las afueras de Valladolid. Otra clienta se dio cuenta de que el baño llevaba demasiado tiempo cerrado por dentro y avisó a los responsables del local.

La fallecida era clienta habitual del bar al que acudía casi todos los días, donde pidió un desayuno y se fue al baño, según ha informado Èl Norte de Castilla' que cita fuente del local. La alarma llegó casi media hora después cuando otra de las clientas intentó acceder al servicio, pero se encontró que la puerta estaba bloqueada desde el interior.

Esta avisó a los responsables del bar que finalmente forzaron la puerta y hallaron a la mujer inconsciente. Avisaron de inmediato a la Policía Municipal, que acudió y comenzaron las maniobras de reanimación, de forma manual y con el desfibrilador.

A la llegada de los servicios de Emergencia estos siguieron intentando la reanimación por unos "45 minutos", según relataron algunos trabajadores del bar al medio local. Finalmente, al no conseguir reanimarla la declararon fallecida y se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver.