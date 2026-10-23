El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado una investigación para aclarar las circunstancias del accidente

Un niño de tres años, aplastado tras caerle una puerta de hierro mientras accedía a unas pistas de fútbol en Cáceres

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El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que una puerta metálica se desplomó en las instalaciones deportivas de El Junquillo e hirió a un niño de tres años. Como primera medida, el consistorio ha solicitado un informe a Serveo, la empresa encargada del mantenimiento de los recintos deportivos municipales, con el objetivo de determinar qué provocó el accidente. Desde el equipo de gobierno aseguran que esclarecer lo sucedido es una prioridad y que también se han puesto en contacto con la familia para interesarse por el estado del menor y trasladarle su apoyo.

La investigación llega en medio de las críticas de los padres del niño, que denuncian el deterioro de distintos elementos de las pistas deportivas. Según explican, la puerta que acabó desplomándose presentaba signos de desgaste, una situación que, sostienen, no era desconocida en el barrio. Los progenitores afirman que la asociación de vecinos de El Junquillo había reclamado en varias ocasiones actuaciones de reparación y mantenimiento en las instalaciones, aunque esas comunicaciones previas aún no han sido contrastadas documentalmente.

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Deterioro de las instalaciones deportivas

La familia considera necesario determinar si existían deficiencias estructurales en la puerta o en otros elementos del recinto y reclama una inspección urgente del conjunto de las instalaciones. Los padres solicitan que se revisen puertas, cerramientos y estructuras metálicas para evitar nuevos incidentes en un espacio frecuentado habitualmente por familias y menores. Además, piden que se adopten medidas preventivas inmediatas y que se depuren las posibles responsabilidades derivadas de lo ocurrido. “No queremos esperar a que ocurra una tragedia para que se adopten medidas”, señalan.

El accidente se produjo alrededor de las siete de la tarde del 21 de octubre. Según el relato de la familia, el niño intentaba acceder a las pistas de fútbol de El Junquillo cuando una puerta metálica cayó sobre él y lo dejó atrapado bajo la estructura. Como consecuencia del impacto, sufrió hematomas y contusiones en distintas partes del cuerpo, además de golpes en la cabeza.

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Tras el suceso, el menor fue trasladado al Hospital San Pedro de Alcántara, donde permaneció unas cuatro horas en observación y fue sometido a varias pruebas médicas para evaluar sus lesiones. Posteriormente recibió el alta hospitalaria, aunque con indicaciones de vigilancia domiciliaria durante las siguientes 48 a 72 horas.