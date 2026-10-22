Claudia Barraso 22 OCT 2026 - 19:33h.

La puerta cedió y cayó encima del menor, que fue trasladado de urgencia al Hospital San Pedro de Alcántara

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Un niño de tres años ha resultado herido después de que una puerta metálica se cayese encima de él cuando estaba intentando acceder a las pistas de fútbol en la urbanización El Junquillo, en Cáceres.

Según confirma ‘El Periódico de Extremadura’, el accidente tuvo lugar sobre las siete de la tarde. El niño estaba intentando acceder a las pistas de fútbol de la mencionada urbanización, cuando la puerta metálica se le cayó encima y le hirió.

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Sus padres han contado que el pequeño se encontraba en el acceso al recinto cuando la puerta cedió y se cayó sobre él, dejándole atrapado hasta que los padres levantaron la estructura y consiguieron sacarle. Como consecuencia del golpe, el pequeño sufrió hematomas, contusiones en diferentes partes del cuerpo además de sufrir un importante golpe en la cabeza.

El niño tuvo que ser valorado por los médicos en el hospital

El niño fue trasladado urgentemente al Hospital San Pedro de Alcántara, donde los médicos consideraron necesario que se quedase al menos cuatro horas en observación, donde le estuvieron realizando diferentes pruebas para valorar el alcance de las lesiones.

Aunque el menor recibió el alta pasadas las horas, los médicos indicaron a sus padres que debían seguir vigilando al pequeño debido la gravedad del golpe, especialmente en la cabeza. Los sanitarios le indicaron a los padres que debían vigilar al menor entre 48 y 72 horas después del golpe para ver si aparecían síntomas sospechosos.

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Este suceso ha llevado a la familia a poner una reclamación inmediatamente donde solicitaban que se revisasen las condiciones de seguridad de las instalaciones deportivas, las cuales son muy utilizadas por los menores y las familias del barrio.