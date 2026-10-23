Gonzalo Barquilla 23 OCT 2026 - 13:13h.

Un niño de 11 años sufrió heridas en la cabeza y las piernas tras ser agredido por dos compañeros en una escuela de Cervera, Lleida

Los Mossos refuerzan la seguridad de un centro educativo de Barcelona por las amenazas de una menor de matar a alumnos

Compartir







Los Mossos d'Esquadra investigan la agresión a un niño de 11 años en una escuela de Cervera (Lleida), donde dos compañeros presuntamente lo arrinconaron y golpearon en la cabeza y las piernas. La familia denuncia que el menor lleva dos años sufriendo acoso escolar y ha señalado también al centro educativo por su supuesta falta de actuación. La asociación TRENCATS, contra la violencia en las escuelas, ha reaccionado al caso en redes sociales con un mensaje en el que cuestiona la respuesta que, según el relato del niño, dio una profesora tras el ataque.

"A esto me refiero cuando digo que un profesor mira hacia otro lado", comienza la publicación de la entidad fundada por José Manuel López Viñuela, el padre de Kira López, que reclama medidas para proteger a las víctimas y evitar que las agresiones se repitan.

La asociación considera que pedir a los alumnos que se comporten no es suficiente cuando un menor acaba de sufrir una agresión y recuerda que el profesorado tiene la obligación de intervenir ante situaciones de violencia escolar.

Dos compañeros habrían agredido al niño tras negarse a jugar con ellos

Los hechos ocurrieron el martes 20 de octubre en la escuela Jaume Balmes de Cervera. Según publicó 'El Caso', la agresión se produjo después de una actividad en clase en la que el niño manifestó que no quería jugar con dos compañeros. Más tarde, cuando ya habían salido del aula, ambos lo arrinconaron y comenzaron a golpearlo hasta que otro alumno intervino para separarlos.

PUEDE INTERESARTE Adonis denunció que sufría acoso escolar y dejó cartas antes de suicidarse: la familia denuncia que fue por su orientación sexual

Al llegar a casa, el menor contó lo ocurrido a sus padres, que lo llevaron a un centro de atención primaria (CAP). Las pruebas confirmaron que presentaba lesiones leves en la cabeza y las piernas. La familia acudió a los Mossos d'Esquadra para denunciar a los dos alumnos y al colegio, al que acusa de una presunta mala actuación. Según el relato de la víctima, la profesora se limitó a pedir a los menores que se comportaran después de la agresión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La denuncia también recoge que el episodio no sería un hecho aislado. Los padres aseguran que su hijo lleva dos años sufriendo insultos y menosprecios por parte de los mismos compañeros y que el acoso se ha extendido fuera del colegio, con episodios cuando se encuentran en la calle, informa 'El País'. La familia afirma que se ha reunido en varias ocasiones con los tutores y la dirección del centro sin que la situación haya terminado. Los Mossos mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El mensaje de TRENCATS por la agresión al menor de 11 años

La asociación TRENCATS ha reaccionado a la agresión a un niño de 11 años en Cervera con un mensaje en redes sociales en el que denuncia la falta de protección ante el acoso escolar. La organización subraya que el menor habría sufrido durante dos años el acoso de dos compañeros y cuestiona la respuesta del centro educativo.

TRENCATS reclama medidas para proteger a la víctima y evitar que vuelva a suceder. También recuerda que los padres han denunciado al centro educativo por considerar que hubo una mala actuación y que los Mossos d'Esquadra investigan los hechos. "¿Dónde está la protección de la víctima? ¿Dónde están las medidas para evitar que vuelva a suceder?", plantea TRENCATS en su publicación.

La entidad matiza que hay docentes que protegen a sus alumnos y se implican en estos casos, pero critica que parte del profesorado no intervenga con la contundencia necesaria ante situaciones de acoso. "Un profesor no puede limitarse a observar o reprender verbalmente cuando un menor está sufriendo violencia", advierte, antes de recordar que su obligación es actuar, proteger y comunicar los hechos para que se adopten las medidas correspondientes. "Mirar hacia otro lado también puede contribuir a perpetuar el acoso escolar", concluye.