El ministerio de Igualdad confirma el asesinato de la mujer de 52 años en Carabanchel como crimen machista

Agencia EFE Redacción Madrid 23 OCT 2026 - 14:18h.

La víctima no tenía hijas ni hijos menores de edad, y no existían denuncias previas por violencia machista contra el presunto agresor

Investigan un crimen machista tras el asesinato de una mujer de 52 años en una urbanización de Carabanchel

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El Ministerio de Igualdad ha confirmado este jueves como crimen machista el asesinato de la mujer de 52 años en el distrito madrileño de Carabanchel, por lo que la cifra de feminicidios perpetrados por parejas o exparejas por violencia de género en 2026 asciende a 43.

No existían denuncias previas

La víctima no tenía hijas ni hijos menores de edad, y no existían denuncias previas por violencia machista contra el presunto agresor, según ha informado Igualdad.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género se eleva a 43 en 2026 y a 1.384 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

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La mujer, de 52 años y de origen guatemalteco, fue asesinada a puñaladas en el portal de una urbanización de viviendas en el distrito madrileño de Carabanchel, presuntamente a manos de su pareja, de 59 años y de nacionalidad española.

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Horas después de que cometiese el crimen, la Policía Nacional detuvo al presunto agresor en el interior de un vehículo en el distrito de Usera.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresan en un comunicado su "más rotunda condena" y su "absoluto" rechazo ante estos nuevos feminicidios machistas.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

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En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.