Dos días después de ocurrir los hechos un juzgado prohibió al acusado acercarse a menos de 500 metros de la víctima

Piden ocho años de cárcel por intento de homicidio para un hombre que agredió a su pareja en Horcajo de Santiago, en Cuenca

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Un hombre acusado de intentar matar a su pareja en el municipio de Horcajo de Santiago, Cuenca, será juzgado el próximo miércoles 28 de octubre en la La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo. La Fiscalía ha solicitado ocho años de prisión para el acusado.

Los hechos se remontan al 17 de septiembre de 2024 cuando el acusado, V.M.L.B, agarró fuertemente a su pareja con la finalidad de asfixiarla para después propinarle varias patadas en la cabeza, el tórax y las piernas y, arrastrarla. Además, el acusado también le propinó cortes en el brazo y en el cuello con una botella de cristal rota, según el relato de la Fiscalía. Como consecuencia de los hechos, la pareja sufrió varias heridas en los brazos y en el cuello que requirieron de asistencia facultativa consistente en curas.

A causa de estos hechos, a T.C.R. le quedaron varías secuelas físicas como una cicatriz de 4 por 0,5 centímetros en el lateral derecho del cuello y una cicatriz de 7 centímetros de longitud en el antebrazo izquierdo hipertrófica, valorada en 3 puntos.

El acusado tiene prohibido acercarse a su pareja desde 2024

El 19 de septiembre de 2024 el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarancón dictó un auto con la prohibición de que el acusado se aproximara a T.C.R. a una distancia inferior a 500 metros de su persona, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que la misma frecuente, aunque no esté en ellos, así como prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio, incluidos los telemáticos o redes sociales durante la tramitación de la causa.

Para la Fiscalía los hechos son constitutivos un delito de homicidio, por lo que pide para el acusado la pena de 8 años de prisión, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o lugares que este frecuente. Además, la Fiscalía ha señalado que concurre la agravante mixta de parentesco.

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Por otra parte, el Ministerio Fiscal ha solicitado que el acusado indemnice a T.C.R. en la cantidad de 750 euros por las lesiones, 3.000 euros por perjuicios morales y 3.113,04 euros por los perjuicios estéticos.

La víctima sufrió una herida abierta, superficial y no sangrante de 7 centímetros en el antebrazo izquierdo. Esta lesión pudo pudo haber requerido de puntos de sutura, aunque finalmente se descartaron por la evolución de la lesión, no obstante, ha dejado una cicatriz. T.C.R. también sufrió una herida de 5 centímetros, abierta y superficial, en el lateral derecho del cuello; múltiples moratones en el brazo izquierdo; laceraciones superficiales en el antebrazo derecho; múltiples moratones en el brazo derecho; un moratón de 6 centímetros en el glúteo izquierdo; un hematoma de 6 centímetros en el muslo derecho y una equimosis de 3 centímetros en la pierna izquierda.