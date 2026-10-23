Los padres dijeron que habían secuestrado a su pequeña de 6 meses, pero la policía descubrió la verdad: la pareja la había vendido.

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Los padres dijeron que habían secuestrado a su pequeña de 6 meses. Acusaron a unos encapuchados de haberles golpeado y robado a la pequeña en la barriada de Las 600, una zona deprimida y conocida por su alta criminalidad. Era mentira. La denuncia falsa se produjo un mes después de que la pareja adoptante de la pequeña acudiera a los Servicios Sociales de su municipio, Campanillas. Y su frase, en referencia a los padres biológicos de la pequeña, fue demoledora. "O la regalaban o la tiraban a la basura". Es lo que dijeron para alegar que estaban cuidando a la pequeña. La realidad es que había sido dada por los padres a través de un intermediario. La dramática historia la ha sacado a la luz La Opinión de Murcia.

La pareja adoptante contó que la niña, de 6 meses, le había sido entregada en la ciudad de Alicante por parte de dos personas, la madre biológica y un intermediario que las habría puesto en contacto para concertar y efectuar la entrega de la menor.

La pareja que se quedó con la niña había intentado tener hijos durante 15 años

"Estas personas alegaron que, tras más de 15 años intentando ser padres sin lograrlo, se les ofreció la posibilidad de criar a una niña, puesto que su madre padecía problemas mentales y amenazaba con tirarla a la basura. Ante estos hechos, y siempre bajo su testimonio, decidieron acogerla, observando cuando les fue entregada que la misma presentaba signos evidentes de malos tratos y desnutrición, alegando la supuesta madre biológica que era el padre quien le había causado las lesiones", explica la Policía en un comunicado.

Los nuevos padres de la niña se trasladaron, junto a la menor, a Málaga donde comenzaron a hacer una vida normal. Durante este periodo de tiempo tenían contacto -mediante mensajería instantánea- con la madre, a la que le mandaban fotos de la pequeña para que viera que se encontraba en perfecto estado, prosigue el comunicado policial.

Tras dar a la niña, la tensión entre los padres biológicos y los 'adoptantes' creció

"Posteriormente, estas conversaciones empezaron a tensarse ante reclamaciones y reproches, por lo que los padres de acogida decidieron -una semana más tarde- personarse en los Servicios Sociales para poner en conocimiento lo ocurrido", continúa la Policía, que investigó a los miembros de esta pareja, pero no los arrestó.

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Pensando en el bienestar de la niña, los agentes contactaron con el Servicio de Protección al Menor de la Junta de Andalucía para iniciar de manera urgente el procedimiento de desamparo y para que se le asignara una familia de acogida provisional.

Los padres biológicos y el intermediario han sido arrestados

"Paralelamente, los policías analizaron las conversaciones entre los implicados y obtuvieron informaciones aclarativas sobre el entorno familiar de la menor en localidades murcianas de Jumilla y Cartagena, manteniendo los oportunos contactos con el Servicio de Protección y Tutela de Menores de la Región de Murcia, así como con el hospital de Yecla donde la menor había nacido", especifican desde el Cuerpo.

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El asunto se saldó con tres arrestados: los padres biológicos -de 23 y 37 años- detenidos por delitos contra las relaciones familiares, contra los derechos y deberes familiares, malos tratos en el ámbito familiar y contra la administración de la justicia; y el intermediario – un varón de 38 años- al que se le imputa un delito contra las relaciones familiares.