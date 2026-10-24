La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias del suceso

La víctima se encontraba caminando por las vías del metro cuando se produjo el arrollamiento

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VizcayaUn varón ha fallecido este sábado tras ser arrollada por una unidad del metro en las inmediaciones de la estación del suburbano de Astrabudua, en el municipio vizcaíno de Erandio, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias del suceso, ocurrido sobre las 6:30 horas, aunque, al parecer, la persona fallecida se encontraba caminando por las vías del metro cuando se produjo el arrollamiento.

El servicio del metro ha permanecido interrumpido unas dos horas

El suceso ha obligado a desalojar la estación de Astrabudua y Metro Bilbao ha interrumpido su servicio entre San Ignacio y Leioa para proceder a la retirada del cadáver, que ha sido trasladado al instituto anatómico forense de Bilbao.

El servicio del metro ha permanecido interrumpido entre los dos puntos citados durante unas dos horas hasta que ha sido restablecido sobre las 8:30 horas.