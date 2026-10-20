Indemnización de más de 85.000 euros a un esquiador arrollado en Formigal que estuvo 500 días de baja

La Audiencia Provincial de Huesca ha confirmado la condena contra un esquiador que embistió a otro deportista en la estación de Formigal.

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La Audiencia Provincial de Huesca ha confirmado la condena contra un esquiador que embistió a otro deportista, un vecino de Pamplona, en la estación de Formigal, provocándole lesiones graves que le mantuvieron de baja laboral durante casi 500 días. El tribunal ha rechazado el recurso presentado por el denunciado y mantiene la obligación de indemnizar a la víctima con más de 85.000 euros, según ha adelantado El Diario Vasco.

En la sentencia ratificada por la Audiencia Provincial de Huesca, considera al autor responsable de un delito leve de lesiones causadas por imprudencia menos grave por el que impone una multa de 1.440 euros y el abono de una responsabilidad civil de 85.000 euros por las lesiones temporales y secuelas psicofísicas.

Los hechos se remontan en febrero de 2023. Un esquiador se encontraba esquiando en la estación de Formigal descendió a gran velocidad por la pista del Collado en dirección al telesilla de Cantal. Cuando se encontraba en la zona del llano de Sarrios, lugar donde confluían cinco remontes en ese momento, no redujo la velocidad con la intención de lograr inercia suficiente para subir la pendiente que le llevaría al telesilla ni prestó suficiente atención a otros esquiadores por lo que impactó con la víctima, quien circulaba a escasa velocidad y no tuvo tiempo de esquivarlo. Como consecuencia del impacto, la víctima perdió el conocimiento y sufrió policontusiones. Todo pese a que en la zona había que esquiar con precaución.

Las lesiones tardaron 498 días en curar, le supusieron cirugía, y le hicieron pasar un día en la UCI, 11 hospitalizado y 486 de baja laboral, con pérdida de calidad de vida moderada. Le han quedado secuelas.