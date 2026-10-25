Redacción Galicia Europa Press 25 OCT 2026 - 12:55h.

La trifulca se inició poco antes de las 22:15 horas en un inmueble de la calle Atranco de Cangas, Pontevedra

Los agentes se encontraron a los dos varones de más de 50 años cubiertos de sangre y uno acabó falleciendo

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PontevedraUn hombre murió y otro fue detenido después de pelearse estos dos varones implicados en los hechos en un edificio okupado situado en la localidad de Cangas (Pontevedra).

Así lo han trasladado desde la Policía Local a Europa Press, detallando que recibieron una llamada a las 22:15 horas por una trifulca que se estaba desarrollando en un inmueble de la calle Atranco.

Hasta allí se desplazó una patrulla y los agentes se encontraron a su llegada a los dos individuos de más de 50 años enzarzados en una reyerta en el interior del bloque de pisos.

Cubiertos de sangre, uno acabó falleciendo

Ambos estaban cubiertos de sangre, tal y como han especificado los policías, tras haberse estado agrediendo mutuamente. Aunque consiguieron separarlos para que no siguieran golpeándose, uno acabó falleciendo.

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Los sanitarios lo atendieron, pero finalmente no sobrevivió, por la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima mortal. En cuanto al otro participante en la pelea, fue arrestado y puesto a disposición judicial.

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Según publica 'La Voz de Galicia', el edificio donde ocurrió todo es una construcción abandonada y que se quedó sin terminar. Ante tal circunstancia, es frecuentada por personas con adicciones, que se refugian en ella.