Las imágenes del accidente

Última hora del accidente de un autobús en Barcelona con decenas de heridos: habilitan un centro de acogida para afectados en Can Ramis
El suceso ha ocurrido en la carretera BV-5114 a su paso por Fogars de Montclús
Un autobús choca con un turismo y cae por un terraplén de 20 metros en Barcelona: hay 40 heridos, 20 de ellos graves
BarcelonaAl menos 20 personas han resultado heridas graves en una colisión entre un turismo y un autobús, que se ha caído por un terraplén de veinte metros, en la carretera BV-5114 a su paso por Fogars de Montclús (Barcelona).
Profesionales de apoyo psicológico para atender a las personas afectadas
Se han activado profesionales de apoyo psicológico para atender a las personas afectadas por el accidente. También se han movilizado voluntarios de Protección Civil de Santa Maria de Palautordera y Sant Pere de Vilamajor para dar apoyo al dispositivo.
El mensaje de Salvador Illa
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha compartido un mensaje en sus redes sociales asegurando que está pendiente de la última hora del accidente: "Sigo con mucha preocupación el accidente de autobús en Fogars de Montclús. Estoy en contacto permanente con las conselleras Nuria Parlon y Olga Pané para conocer la evolución de la situación. Todo mi apoyo a las personas afectadas y mi agradecimiento a los servicios de emergencia por su labor", ha compartido.
Oriol Junqueras manda todo su apoyo a los heridos del accidente
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha compartido en sus redes sociales un mensaje de apoyo a las víctimas del accidente y un agradecimiento a los servicios de emergencias: "Todo mi apoyo a las personas heridas en el accidente de autobús en Fogars de Montclús, sus familiares y amigos. Les deseo una rápida recuperación. Gracias a los equipos de emergencias por su dedicación y por estar siempre que se le necesita", ha compartido.
La empresa de transportes del autobús accidentado confirma el accidente
La empresa de transportes del autobús accidentado ha confirmado el accidente en sus redes sociales: "Sagalés confirma que esta tarde un autobús de la línea 573 Centro de Información Fogars de Montclús - Santa Fe del Montseny ha sufrido un accidente en la carretera BV-5114, en Fogars de Montclús", ha comenzado explicando.
"Desde el primer momento, estamos colaborando con los servicios de emergencia y las autoridades competentes y nos ponemos a su disposición para facilitar toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias del accidente. Nuestra prioridad en estos momentos es la atención a las personas pasajeras y al conductor afectados".
Los Mossos d'Esquadra han cortado la carretera
Los Mossos d'Esquadra han cortado la carretera en ambos sentidos de la circulación, para facilitar las tareas de gestión del accidente.
El accidente ha movilizado a 15 ambulancias
El accidente ha movilizado a 15 ambulancias, dos helicópteros medicalizados y tres equipos conjuntos de servicios sanitarios y Bomberos, que han desplazado una veintena de efectivos y especialistas en rescates de montaña del grupo GRAE.
En el autocar viajaba medio centenar de pasajeros
En el autocar viajaba medio centenar de pasajeros, algunos de los cuales han salido por su propio pie del vehículo y han subido el terraplén hasta la carretera, mientras que otros han quedado atrapados y han tenido que ser evacuados por los equipos de emergencias, han informado a EFE fuentes de los Bomberos de la Generalitat.
41 personas afectadas
Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), en el accidente, que ha ocurrido hacia las 17:30 de esta tarde, los servicios de emergencias médicas han evaluado a 41 personas afectadas, de las que al menos 20 presentan heridas de gravedad.