Las imágenes del accidente

La empresa de transportes del autobús accidentado ha confirmado el accidente en sus redes sociales: "Sagalés confirma que esta tarde un autobús de la línea 573 Centro de Información Fogars de Montclús - Santa Fe del Montseny ha sufrido un accidente en la carretera BV-5114, en Fogars de Montclús", ha comenzado explicando.

"Desde el primer momento, estamos colaborando con los servicios de emergencia y las autoridades competentes y nos ponemos a su disposición para facilitar toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias del accidente. Nuestra prioridad en estos momentos es la atención a las personas pasajeras y al conductor afectados".