El autobús se ha caído por un terraplén de veinte metros, en la carretera BV-5514 a su paso por Fogars de Montclús

El accidente ha movilizado a 15 ambulancias y dos helicópteros medicalizados

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BarcelonaAl menos veinte personas han resultado heridas graves en una colisión entre un turismo y un autobús, que se ha caído por un terraplén de veinte metros, en la carretera BV-5514 a su paso por Fogars de Montclús (Barcelona), ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El accidente, que ha ocurrido hacia las 17:30 de esta tarde, ha movilizado a 15 ambulancias, dos helicópteros medicalizados y tres equipos conjuntos de servicios sanitarios y Bomberos.

Protección Civil ha activado en fase de prealerta el plan de emergencias por accidentes en transportes Procicat.