El menor murió en el lugar del accidente por causas que se están investigando en la zona de chalets y parcelas de la urbanización Pajares

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Un niño de siete años ha fallecido atropellado, este domingo por la tarde, en la urbanización Pajares de la localidad cordobesa de Hornachuelos, una zona de chalets y parcelas cercana a Palma del Río, según ha informado el 112.

El Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 ha recibido un aviso sobre las 18.50 horas en el que pedía la presencia de las fuerzas del orden por un atropello a un menor registrado en la urbanización Pajares.

Los servicios de Emergencia avisaron de inmediato a Guardia Civil y Policía Local. Fuentes sanitarias han confirmado al 112 la muerte de un niño de siete años y por el momento no han trascendido más datos del suceso.