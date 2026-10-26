Un niño de ocho años ha sufrido una descarga eléctrica cuando bajaba de una atracción de feria en Consuegra, Toledo

El niño ha quedado inconsciente, por lo que ha sido atendido en el lugar por el médico de urgencias y trasladado al Hospital Alcázar de San Juan

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ConsuegraUn niño de 8 años ha tenido que ser trasladado al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) tras sufrir una descarga eléctrica cuando bajaba de una atracción de feria en Consuegra (Toledo).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ha ocurrido a las 18:16 horas de este domingo, en la plaza de San Juan de Consuegra, cuando el niño bajaba de unas camas elásticas y se ha electrocutado.

Trasladado de urgencia por una UVI al Hospital de Alcázar de San Juan

Tras sufrir la descarga, el niño ha quedado inconsciente, por lo que ha sido atendido en el lugar por el médico de urgencias y trasladado por una UVI al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Al lugar del suceso también han acudido agentes de la Policía Local.