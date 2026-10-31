Redacción Galicia Europa Press 31 OCT 2026 - 18:30h.

Nacida en Cerdedo-Cotobade, Pontevedra, la mujer era hija de un exconcejal del PP y será velada en el pueblo

Confirman la muerte de la científica leonesa Tamara González, de 31 años, en el accidente de trenes de Urda

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PontevedraMaría Vázquez Nieto es el nombre de otra de las fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Se trata de una mujer de 42 años de Pontevedra, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas.

Su identificación completada entre las víctimas mortales del siniestro se suma a otras, como la de David Martínez. Mientras se avanza en este proceso, 60 familiares de desaparecidos siguen recibiendo atención psicológica.

Poco a poco, conforme se va conociendo la identidad de las personas muertas en el suceso del 28 de octubre, se van despejando las dudas sobre el paradero de quienes viajaban en uno de los dos trenes que colisionaron.

María Vázquez, hija de un exconcejal del PP

La pontevedresa que perdió la vida en el accidente nació en el municipio de Cerdedo-Cotobade, concretamente en la aldea de San Martiño de Figueroa, según especifica 'La Voz de Galicia'.

Era hija de un exconcejal del Partido Popular de dicha localidad, Enrique Vázquez. Por lo tanto, su cuerpo será trasladado hasta allí para ser velado en el pueblo, donde tenía sus raíces familiares.

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El mismo medio gallego detalla que María Vázquez estudió y se formó tanto en Madrid como en el extranjero. Residía en la capital española, donde ejercía su profesión.