La víctima cayó inconsciente al suelo por el ataque y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de la capital

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GranadaLa intervención de un vecino y la rápida actuación de la Policía Local de Granada y la Policía Nacional permitieron salvar la vida a una mujer sin hogar de 82 años que fue agredida brutalmente en la calle Ciego de Arjona. Según informa 'Granada Hoy', los hechos ocurrieron sobre la 01:00 horas de la madrugada del sábado, cuando una llamada alertó de que un hombre estaba propinando una paliza a una mujer en la vía pública.

Cuando los agentes se desplazaron hasta el lugar, las autoridades se encontraron a un residente de la zona discutiendo activamente con el agresor y logrando contenerlo para evitar que siguiese estrangulando a la mujer.

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El hombre le explicó a la policía que había viajado "para cumplir una misión de Dios"

La víctima cayó inconsciente al suelo por el ataque y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de la capital. Horas después, recuperó el conocimiento y ahora permanece ingresada allí. Seguidamente se personaron dotaciones de la Policía Nacional, cuyos agentes se hicieron cargo del detenido de 34 años y procedieron a su traslado a dependencias policiales, asumiendo la confección del atestado y la instrucción del caso.

Efectivos del Grupo de Incidencias y de la Policía Judicial de la Policía Nacional se han desplazado hasta el centro hospitalario para tomar declaración a la mujer y avanzar en las diligencias. Las pesquisas de la Policía Nacional confirman que el agresor se desplazó expresamente desde Alicante hasta Granada para cometer la agresión.

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Según fuentes policiales, el detenido presenta un grave deterioro de sus sus facultades mentales y justificó su acción ante los agentes asegurando que había viajado hasta la capital granadina "para cumplir una misión de Dios". El detenido se encuentra en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad judicial por un delito de homicidio en tentativa.