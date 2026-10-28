El centro abre expediente disciplinario por falta grave al estudiante, de 16 años, y el caso se ha comunicado a la Fiscalía de Menores

Un alumno de 16 años da un bofetón y una patada a un profesor que medió en una pelea en Gandía

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Un profesor de un instituto de la localidad valenciana de Oliva ha sufrido la fractura de la nariz después de que presuntamente un alumno de 16 años le propinara un puñetazo, según informa el sindicato docente ANPE.

Los hechos se produjeron este martes, cuando el presunto agresor, que ya había había presentado anteriormente algunos problemas de conducta, golpeó al docente.

A causa de la agresión, el profesor se encuentra muy afectado. "Evidentemente es un shock", aseveran responsables de ANPE, que avanzan que el docente les ha expresado su intención de personarse como acusación. Según señalan las mismas fuentes, el centro educativo, el Gregori Maians de Oliva, ha acordado la suspensión máxima de 30 días para el estudiante.

Revisar el decreto de convivencia

Desde ANPE han instado a la Conselleria de Educación a revisar el decreto de convivencia, ya que, aunque reconocen que el de 2025 presenta mejoras respecto al de 2022, la norma y los actuales protocolos "siguen sin garantizar una respuesta inmediata y eficaz ante las agresiones al profesorado".

Esta organización recuerda que ya denunció "estas carencias durante las negociaciones de 2022 y 2025, sin que sus principales reivindicaciones fueran atendidas".

Por ello, ANPE exige a la administración educativa una "revisión urgente de la normativa para establecer medidas disciplinarias inmediatas y obligatorias ante agresiones físicas, reconocer al docente agredido como parte interesada, garantizar la asistencia jurídica de oficio y evitar que la responsabilidad de resolver estos conflictos recaiga sobre los equipos directivos". Asimismo, reclama el desarrollo de la Ley de Autoridad del Profesorado, pendiente desde 2010.

"No basta con reconocer la autoridad del profesorado sobre el papel. La Administración debe garantizar su protección real y actuar con contundencia ante cualquier agresión", enfatizan desde este sindicato.

ANPE agrega que "ningún docente debería acudir a su centro de trabajo con miedo a ser agredido" y exige "medidas efectivas para garantizar la seguridad en las aulas". "Determinadas situaciones no se pueden tolerar y deber tener una repercusión y una sanción acordes a la gravedad", zanjan.

Por su parte, la Conselleria de Educación ha explicado que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la agresión, se han activado los protocolos y procedimientos previstos en la normativa vigente, diferenciándose las actuaciones dirigidas a la protección y acompañamiento del docente afectado de aquellas orientadas a la intervención educativa y disciplinaria con el alumno.

Respecto al profesor, se ha activado el protocolo de atención ante agresiones al personal docente. La incidencia ha sido registrada en Itaca Previ y tanto la Inspección Educativa como el equipo directivo del centro "están realizando el seguimiento de la situación, garantizando el acompañamiento, apoyo y asesoramiento al profesional, así como la adopción de las medidas de protección y seguimiento contempladas en la normativa aplicable".

Comunicación a la Fiscalía de Menores

Por lo que se refiere al alumno implicado, se han activado igualmente los procedimientos de intervención previstos para este tipo de situaciones, incluida el registro en la plataforma Itaca Previ.

Desde el departamento de Campanar precisan que, como actuaciones inmediatas, se ha efectuado la comunicación a la Fiscalía de Menores y se han iniciado las actuaciones correspondientes con la adopción de las medidas educativas provisionales que resulten pertinentes mientras se desarrolla el procedimiento.

Asimismo, la dirección del centro procederá a la incoación del correspondiente expediente disciplinario por una falta grave, de conformidad con lo establecido en el Decreto 193/2025 de convivencia en el sistema educativo. Durante su tramitación "se garantizarán los derechos de todas las partes y la valoración de las circunstancias concurrentes", subraya la administración educativa.

Una vez finalizada la instrucción del expediente, "se adoptarán las medidas educativas y disciplinarias que procedan conforme a la normativa vigente, compatibilizando la necesaria protección del docente afectado con el carácter educativo".