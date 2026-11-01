Maitena Berrueco 01 NOV 2026 - 12:00h.

El último ataque ha dejado inservible el videoportero después de que le asestara varios martillazos

Al parecer, el autor es un hombre que reclama una deuda pendiente a una mujer que reside en el edificio

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BilbaoLos vecinos de un bloque de viviendas de la calle Lurkizaga de Barakaldo viven atrapados en una espiral de violencia que les ha convertido en objetivo predilecto de un individuo que, de un tiempo a esta parte, ha ido encadenando ataques, como romper y calcinar el videoportero o romper la puerta del portal, hasta llegar a amenazarles con quemar el edificio entero.

“Vivimos acojonados”, resume una de las residentes del bloque que teme que este personaje cumpla su amenaza y termine provocando una desgracia irremediable en el inmueble.

El último ataque se ha producido este pasado fin de semana, cuando este hombre, de noche, vestido de negro y con la cara cubierta, se ha acercado al portal y “en cuestión de 40 segundos” ha dejado una nota amenazante y ha destrozado el videoportero asestándole varios martillazos. Su hazaña quedaba grabada por las cámaras de seguridad que la comunidad ha instalado desde que comenzó esta ola de agresiones.

Tres cámaras en el portal, vecinos instalando mirillas digitales y el refuerzo de la vigilancia por parte de la Policía Local de Barakaldo en las inmediaciones del número 3 de la calle Lurkizaga, de momento, no han logrado amilanar al sospechoso.

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El día de la marmota

“Esto es el día de la marmota”, protestan los vecinos que, después de varios meses de relativa tranquilidad, pensaban que no tendrían que volver a sufrir algo parecido: “Estábamos super tranquilos”.

La calma se rompió hace unos días cuando empezaron a aparecer pintadas amenazantes, “estáis muertos” o “yonquis”, en los contenedores próximos a estas viviendas. La comunidad siente que está pagando por un conflicto externo que atañe a una vecina que, al parecer, podría adeudar un dinero al agresor y a la que trata de amedrentar.

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En la última nota que este hombre dejó señala con nombre y piso de residencia, a una mujer a la que acusa de “deber mucho dinero de coca y heroína”, en concreto, 11.000 euros y advierte que si no paga, “vamos a quemar el edificio”.