El hombre, que triplicaba la tasa de alcohol, tenía retirado judicialmente el permiso de conducir hasta 2028

Sobre él pesaba una requisitoria judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión

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La Guardia Civil ha detenido a un camionero de 53 años en la autovía A-7, a su paso por Alcoy (Alicante), cuando circulaba bajo los efectos del alcohol, con una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión en vigor y sin carné de conducir, hechos por los que un juez ha decretado su ingreso en prisión.

La Benemérita ha informado este lunes de que los agentes interceptaron el vehículo articulado durante un dispositivo preventivo de vigilancia y control del transporte. Al inspeccionarlo, observaron indicios de que el conductor había consumido bebidas alcohólicas, por lo que le practicaron las correspondientes pruebas.

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Sin carné y superando el límite de alcohol

El resultado arrojó una tasa de alcohol superior al triple del máximo permitido para conductores profesionales, establecido en 0,15 miligramos por litro de aire espirado, por lo que fue denunciado administrativamente y se enfrenta a una multa de 1.000 euros y a la pérdida de seis puntos del permiso de conducción.

Las comprobaciones documentales y las consultas a las bases de datos policiales permitieron constatar que el hombre tenía retirado judicialmente el permiso de conducir hasta 2028.

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Además, los agentes comprobaron que sobre él pesaba una requisitoria judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión relacionada con antecedentes por delitos contra la seguridad vial.

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La patrulla del Destacamento de Tráfico de Alcoy solicitó el apoyo de efectivos de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Muro de Alcoy para detener al conductor y trasladarlo a dependencias oficiales.

Una vez concluidas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcoy, que decretó su ingreso en prisión.