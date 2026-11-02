El cero energético se produjo tras la desconexión de la central térmica de Los Guinchos por causas que aún se desconocen

La isla también se encuentra desde las 02.00 horas en situación de alerta máxima por lluvias

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El suministro eléctrico ha quedado completamente restablecido en La Palma a las 10:26 hora canaria de este lunes, cuatro horas después del cero energético que dejó sin electricidad a toda la isla, según han informado a EFE fuentes de Red Eléctrica.

El Gobierno canario detallaba que a las 06.42 horas se ha producido un fallo general del sistema eléctrico y se ha perdido completamente el suministro de electricidad.

Se activó la Alerta PLATECA

Ante esta situación se declaraba la Situación de Alerta PLATECA, a efectos de seguimiento de la evolución de la incidencia, apoyo en la coordinación entre las administraciones y organismos implicados y valoración de posibles afecciones a los servicios esenciales.

La isla también se encuentra desde las 02.00 horas en situación de alerta máxima por lluvias pues la actividad convectiva se está desarrollando con notable intensidad en el este de la isla, donde se han registrado acumulaciones de hasta 62 litros por metro cuadrado en una hora y 138 litros en 12 horas.

El cero energético se produjo tras la desconexión de la central térmica de Los Guinchos por causas que aún se desconocen, aunque podrían estar relacionadas con la fuerte tormenta eléctrica que afectó a la isla.