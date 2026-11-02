Las autoridades han arrestado al hombre, que había emprendido la huida de la escena del crimen

Una vecina ha alertado al '1-1-2' tras escuchar gritos procedentes de una discusión

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MurciaLa Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer por arma blanca en la calle Santa Rita del barrio murciano de La Fama, según ha informado el Cuerpo.

El suceso ha tenido lugar este lunes, sobre las 9.34 horas, cuando una vecina ha alertado al '1-1-2' tras escuchar gritos procedentes de una discusión en la vía pública.

Un hombre había huido

La Brigada Provincial de Policía Judicial ha asumido las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos tras localizar y arrestar al sospechoso, quien, presuntamente, había emprendido la huida de la escena del crimen.

Los efectivos de la Unidad Móvil de Emergencias del Servicio Murciano de Salud desplazados al inmueble solo han podido certificar la muerte de la víctima a consecuencia de una herida de arma blanca.

Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para determinar la relación existente entre el detenido y la víctima.