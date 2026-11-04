Hay seis detenidos en Badajoz y Linares, en una operación contra la compraventa de menores, según fuentes policiales

Se desconoce la vinculación del resto de detenidos en la operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional

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La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas en la provincia de Badajoz y Linares (Jaén) en una operación contra la compraventa de menores, en la que ha sido arrestada una mujer por presuntamente vender a cuatro de sus hijos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, se trata de una mujer de nacionalidad española que habría vendido a cuatro de sus hijos. Por el momento, se desconoce la vinculación del resto de detenidos.

En el transcurso de la actuación se han llevado a cabo tres registros en Badajoz, la localidad pacense de Montijo y en la jiennense de Linares, según ha informado a EFE la Policía Nacional.