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Sucesos

Una madre, detenida por vender a sus cuatro hijos en Badajoz: hay otros cinco arrestados

Vehículo de la Guardia Civil
Operación contra la compraventa de menores en Badajoz y Linares.. EUROPA PRESS - Archivo

  • Hay seis detenidos en Badajoz y Linares, en una operación contra la compraventa de menores, según fuentes policiales

  • Se desconoce la vinculación del resto de detenidos en la operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional

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 La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas en la provincia de Badajoz y Linares (Jaén) en una operación contra la compraventa de menores, en la que ha sido arrestada una mujer por presuntamente vender a cuatro de sus hijos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, se trata de una mujer de nacionalidad española que habría vendido a cuatro de sus hijos. Por el momento, se desconoce la vinculación del resto de detenidos.

En el transcurso de la actuación se han llevado a cabo tres registros en Badajoz, la localidad pacense de Montijo y en la jiennense de Linares, según ha informado a EFE la Policía Nacional. 

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