La Policía Nacional y la Fiscalía investigan la muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel

Qué puede ocurrir con Jesús Owono, el portero que golpeó accidentalmente a Jesús de Miguel: las posibles sanciones

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TenerifeLa Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel, que está ya bajo supervisión judicial. La muerte del jugador, de 30 años, se produjo en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra Jesús Owono en un balón dividido en los últimos minutos del partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso. Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

Los protocolos que se han seguido tras el brutal choque

Tras la muerte de Jesús de Miguel y la apertura de la investigación de su fallecimiento por parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional, son muchos los expertos que han observado y han denunciado las supuestas negligencias que se podrían haber cometido en el traslado del jugador hasta el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

Según ha recogido el periódico 'El Mundo', la tardanza en el trasladado del jugador es uno de los asuntos que más ha sorprendido a los expertos sanitarios. "¿Por qué no le cogieron una vía, ni le pusieron colchón de vacío o usaron camilla cuchara?, ¿Por que entró en fibrilación y no pusieron el DESA (desfibrilador externo semiautomático), ¿Se trató como un trauma o como una parada? Porque nunca se moviliza a una persona en un estado de total inestabilidad con compromiso vital", se cuestionaban los médicos del hospital tinerfeño según recoge el medio de comunicación anteriormente citado.

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Hay que explicar que el estadio tinerfeño de Heliodoro Rodríguez López donde se estaba disputando el encuentro deportivo cumplió 100 años en 2025. "Pertenece al Cabildo de Tenerife desde 1972 y el CD Tenerife lo utiliza desde entonces mediante un acuerdo de uso. Su modernización lleva años en discusión. Su protocolo de seguridad tiene establecido que los futbolistas sean evacuados en camilla hasta la ambulancia que espera en la calle La Mutine, bajo la grada de Tribuna, cerca de los vestuarios. No obstante, la ambulancia puede acceder al césped por la grada de San Sebastián", explica el periódico. Además, el protocolo determina que la ambulancia sólo puede acceder al césped cuando los médicos decretan "un protocolo de inmovilización absoluta del paciente", detalle que no se cumplió en el traslado de Jesús de Miguel y que los investigadores tendrán que analizar ahora.

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Otro de los detalles que ha indignado a los sanitarios de Tenerife y que ha podido conocer el periódico 'El Mundo' es que, al parecer, el equipo formado por la Cruz Roja que trabaja en el CD Tenerife en el Heliodoro sufre "deficiencias". "Sabía que tarde o temprano iba a pasar una desgracia así. Muchos no tienen título ni la formación necesaria", explica al periódico un extécnico de Cruz Roja que trabajó en el Heliodoro dos años.

¿Homicidio por imprudencia?

Ahora, la Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, debe continuar con la investigación de oficio a raíz de la muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel tras el violento choque contra el portero del Andorra, Jesús Owono, y analizar los protocolos y los pasos que se dieron hasta que se produjese el fatídico fallecimiento del jugador de 30 años.

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En declaraciones a EFE, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, Sánchez-Jáuregui, ha señalado que una doctrina muy antigua del Tribunal Supremo indica que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles excepto, obviamente, si ha habido una agresión de un jugador a otro en un momento de parada del juego. Ha precisado el fiscal que, en todo caso, hay que atenerse primero a lo que recoja el acta arbitral y, posteriormente, a lo que dictamine el Comité de Disciplina Deportiva.

En concreto, ha añadido, habrá que espera a conocer si este considera que en la jugada desencadenante del fatal desenlace ha habido juego peligroso o muy peligroso, y si entiende que el golpe efectuado por el portero del Andorra, Jesús Owono, fue con intención de hacer daño o no.

Si la familia del jugador fallecido no estuviese de acuerdo con las conclusiones, puede proceder a presentar una denuncia por supuesta agresión con resultado de muerte que daría pie a una investigación, pero el fiscal jefe subraya que difícilmente pasaría de la calificación de homicidio por imprudencia menos grave.

Explica que se trataría de un homicidio no doloso, similar a lo que ocurriría si como consecuencia de un empujón alguien cae y se rompe la nuca, en un acto en el que no ha habido intención de matar expresamente; esto es, un homicidio por imprudencia.

Otros casos

En un comunicado, la Unión Federal de Policía (UFP) se hace eco de la apertura de una investigación sobre el caso y defiende que "la justicia ordinaria puede y debe pronunciarse". Ahora bien, precisa, solo cabría analizar lo ocurrido como una conducta imprudente, teniendo presente que todo puede ser al final considerado como el resultado de un "lance del juego".

Este sindicato policial detalla que existe un precedente que se remonta a 1988, cuando el jugador español del Anderlecht Juan Lozano denunció ante la justicia belga a otro jugador por conducta violenta en el campo, ya que le ocasionó una lesión de tibia y peroné tras una fuerte entrada. Ante aquella denuncia, añade la UFP, la justicia belga falló en 1992 que se trató de "un simple lance del juego".