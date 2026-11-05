Investigan un tiroteo frente al hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet: buscan a los autores y posibles heridos
El aviso se ha recibido esta mañana tras escucharse varias detonaciones compatibles con arma de fuego
El 'influencer' Dr.Love, detenido por un presunto delito de trata: la Policía ha desarticulado su 'imperio' de prostitución
Los Mossos d'Esquadra investigan un presunto tiroteo ocurrido este miércoles por la mañana en la vía pública frente al Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), según ha avanzado 'Metropoli Abierta'.
Fuentes policiales han confirmado a Europa Press de que el aviso se ha recibido sobre las 12 horas de este miércoles tras escucharse varias detonaciones compatibles con arma de fuego y, al llegar al lugar, los investigadores han hallado varias vainas.
No obstante, inicialmente no se ha localizado a las personas implicadas en estos hechos ni tampoco se ha podido localizar a víctimas o heridos relacionados con este suceso, indican las mismas fuentes.