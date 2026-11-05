Los vecinos de la mujer detenida en Montijo por vender a sus bebés aseguran que "no paraban de pasar hombres"

Claudia Barraso 05 NOV 2026 - 18:14h.

Los vecinos aseguran que entraban y salían hombres de la casa continuamente

Localizan a seis hijos, de entre 1 y 11 años, de la mujer detenida por vender a sus bebés en Badajoz

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Los vecinos de la casa en la que se ha destapado un caso de venta de menores en Montijo. La vivienda, es el número 18 de la calle Argentina situada en el barrio de El Valle. Es una casa de dos plantas que, solo por su fachada, ya daba mucho de qué hablar, pero nadie se imaginaría lo que estaba sucediendo en su interior.

Tal y como confirma ‘El Periódico de Extremadura’, tenía las persianas rotas, los aires acondicionados arrancados y algunos vecinos han afirmado que la detenida llevaba viviendo allí en torno a un año, de okupa. Y no estaba sola, un vecino ha confirmado que quienes solían residir en ese lugar no eran vecinos de Montijo, sino “que eran todos de fuera”.

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No dejaban de entrar y salir personas constantemente. El mismo testigo confiesa para el periódico mencionado anteriormente que “podía haber cuatro personas que 14”. De la detenida no sabían nada, solo la habían visto un par de veces por la calle y entrando o saliendo de la casa. Además, han confesado que el ambiente no les daba confianza incluso que les llegaba a atemorizar, prefiriendo no pasar por la zona.

Solían entrar y salir hombres

Sin embargo, los vecinos no se esperaban la detención de al menos seis personas y reconocen que el caso de venta de menores es algo mucho peor a la idea que tenían sobre lo que podría estar sucediendo dentro de ese inmueble. Dicen que por la casa solían pasar sobre todo hombres, de entre 40 y 50 años, y que la cantidad dependía del día.

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La operación policial era tan discreta que ni siquiera el Ayuntamiento de Montijo sabía nada previamente, hasta que se procedió a la detención de esas seis personas. Javier Cienfuegos, alcalde de la localidad, ha confesado para ‘El Periódico de Extremadura’, que no disponían de información previa ni competencia directa en ese tipo de actuaciones.