Un pescador vio el cuerpo en el agua y dio la voz de alarma

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El cadáver de un hombre ha sido hallado en el río Segura, a su paso por el municipio de Moratalla, en Murcia. Un pescador vio el cuerpo en el agua y dio la voz de alarma, según informa ‘La Opinión de Murcia’.

El hallazgo se ha producido después de las 09:00 horas de la mañana de este viernes. Un guardia del coto de pesca avisó de que el testigo le había contado que había un hombre en el río, seguramente fallecido, aguas abajo de la presa.

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El operativo de rescate del cuerpo tuvo como punto de referencia el pantano del Cenajo. Efectivos de la Guardia Civil y de los Bomberos se citaron en dicho pantano, desde donde se ha coordinado el operativo.

Un pescador dio la voz de alarma

Los Bomberos del Consorcio han procedido al rescate del cuerpo después de que la Benemérita corroborase que había un hombre en el río. También se alertó al forense y a la autoridad judicial de guardia de lo sucedido y los restos mortales del varón fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, para practicarle la autopsia.

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Tras el examen se determinará si el hombre padecía alguna patología previa, al tiempo que establecerá si el fallecimiento se debió a un ahogamiento. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar lo que ocurrió. En principio, tal y como señala ‘La Opinión de Murcia’, coge fuerza la hipótesis del accidente. El fallecido sería un hombre que se encontraba pescando en la zona.