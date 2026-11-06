Un muerto y dos heridos graves tras colisionar una furgoneta y un coche cerca de Solana de los Barros, Badajoz
La violencia del impacto ha provocado que dos de los ocupantes quedasen atrapados en el interior de los vehículos
Un camión pierde los frenos y se lleva por delante la terraza de un bar de Mérida, sin causar heridos
Una persona ha muerto y dos han resultado heridas este viernes en un grave accidente de tráfico en la carretera EX300, cerca de Solana de los Barros, en Badajoz. El siniestro ha tenido lugar alrededor de las 15:30 horas, tras colisionar un turismo y una furgoneta en el punto kilométrico 33,8.
Tal y como informa ‘Extremadura 7Días’, el siniestro se ha producido a la altura de una planta fotovoltaica situada a unos ocho kilómetros de la conexión con la A-5, en el término de la comarca de Tierra de Barros. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, que han localizado a los heridos.
La violencia del impacto ha provocado que dos de los ocupantes quedasen atrapados en el interior de los vehículos, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos para liberarlos.
La furgoneta acabó saliéndose de la carretera
En el operativo participan dotaciones del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz procedentes de los parques de Puebla de la Calzada y Almendralejo, que trabajan en las tareas de excarcelación.
La furgoneta acabó saliéndose de la carretera tras la colisión, mientras que el turismo quedó atravesado en el carril contrario. Esta situación obligó a otros conductores que circulaban por la zona a esquivar el vehículo para continuar su marcha.
Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad de los heridos ni sobre su estado, mientras los servicios de emergencia continúan interviniendo en el lugar del accidente.