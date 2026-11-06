La mujer de Badajoz que daba a luz en casa para que no hubiese registro de los nacimientos vendía después a los bebés a otras familias.

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La titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para tres de las cuatro personas que permanecían detenidas por su presunta implicación en una trama de venta de menores en la provincia de Badajoz. Los investigados, que ingresarán en prisión, son dos hombres y una mujer, madre de los niños. La cuarta detenida ha quedado en libertad. Los tres investigados se han acogido a su derecho a no declarar ante la justicia.

Son presuntos responsables de los delitos de tráfico de menores, grupo criminal organizado, abandono de menores, simulación de delito, delito contra la seguridad vial y tenencia ilícita de armas, localizados todos ellos en las citadas localidades jiennense y pacenses.

Los hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2025 y, supuestamente, se habrían llevado a cabo con la colaboración, el conocimiento y la intermediación de terceras personas.

La mujer de Badajoz que daba a luz en casa para que no hubiese registro de los nacimientos vendía después a los bebés a otras familias. La Policía Nacional y la Guardia Civil la presunta red de compraventa de menores en una intervención denominada 'Operación Luna'. La madre residía en régimen de okupación en una casa de la localidad de Montijo (Badajoz). Los vecinos declararon que en la vivienda se apreciaba un trasiego constante y alarmante de hombres de fuera del municipio.

Seis menores vendidos de entre 1 y 11 años de edad

La investigación ha podido localizar a los menores, de entre 1 y 11 años de edad, hijos de la principal investigada. Dos bebés han sido hallados en Portugal, otros dos están bajo la Junta de Extremadura y los dos últimos con familiares y su entorno.

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En los registros simultáneos en Montijo, Badajoz y Linares, los agentes intervinieron documentación relevante (tanto española como portuguesa), teléfonos móviles y un arsenal de armas que incluía escopetas (una de ellas robada y otra con los cañones recortados y número de serie borrado), un machete y munición.

Los vecinos reconocen que la casa les daba miedo

Los vecinos han relatado el constante trasiego en la casa y su mal estado. Tenía las persianas rotas, los aires acondicionados arrancados. De la detenida no sabían nada, solo la habían visto un par de veces por la calle y entrando o saliendo de la casa. Además, han confesado que el ambiente no les daba confianza incluso que les llegaba a atemorizar, prefiriendo no pasar por la zona.

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De los hechos se tuvo conocimiento en el mes de abril, a través de una información recibida de la Policía Judiciaria de Portugal, en la unidad UFAM de la brigada provincial de policía judicial de la Comisaría Provincial de Badajoz, donde solicitaban datos de la madre y padre de una menor de un año de edad que podría haber sido vendida en Portugal.

El operativo ha sido dirigido por la Unidad especializada de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Badajoz, con la colaboración de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial Sección de delitos contra las personas y la USECIC de la Guardia Civil de Badajoz, Brigada Provincial de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de Badajoz, UPR y Guías Caninos y unidades de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Mérida.

Las penas a las que se podrían enfrentar

El ingreso en prisión de estas tres personas está motivado porque al menos un delito supera los dos años de prisión. En el primer supuesto de simulación de parto, la pena iría de 6 meses a dos años, la misma que por ocultar y entregar a un menor para alterar su filiación, según El Periódico de Extremadura.

El auto habla de que vendieron, al menos, a tres menores, por lo que las penas podrías ser de uno hasta 5 años de prisión (a todos los participantes y por cada hijo). En caso de abandono, la condena se rebajaría de 1 a 2 años de cárcel, pero para los padres la pena asciende de 18 meses a 3 años. A ambos habría que sumar una inhabilitación que iría de los 4 hasta los 10 años para ejercer la patria potestad o tutela de los niños.

Además, se les mantiene diligencias abiertas por falsedad documental. Si finalmente se le atribuyese falsificación en documento público, la pena máxima es de 3 años, que habría que sumar al resto.

Finalmente, hay dos delitos más: la tenencia ilícita de armas que son 2 años; y un delito contra la seguridad del tráfico, que son de uno a 6 años de prisión.