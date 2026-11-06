Una niña de nueve años muere tras ser atropellada en Tías, Lanzarote

Una niña de nueve años ha fallecido este jueves tras ser atropellada en la calle de Tías, Lanzarote

Una persona que se identificó como médico en el lugar comprobó que la menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria

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LanzaroteUna niña de nueve años ha fallecido este jueves tras ser atropellada en la calle La Luchada, en Tías (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este jueves y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un médico y un enfermero del Centro de Salud de Tías.

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El fallecimiento de la pequeña

Hasta la llegada del personal sanitario, una persona que se identificó como médico en el lugar comprobó que la menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzó a realizar maniobras de reanimación.

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario valoró y asistió a la pequeña, que permanecía en parada cardiorrespiratoria, por lo que continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas pero no obtuvieron resultado, teniendo que confirmar su fallecimiento.

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En el lugar de los hechos también se personaron efectivos de Protección Civil, que colaboraron con los recursos intervinientes, mientras que agentes de la Policía Local realizaron el atestado correspondiente.