Agentes de la Policía Local han alertado de la localización de un vehículo precipitado por un barranco

Los servicios de Emergencias valoraron la situación de la mujer y confirmaron su fallecimiento

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FuerteventuraUna mujer, de 40 años, ha sido encontrada fallecida en un vehículo precipitado por un barranco en la zona de El Cotillo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La localización se ha producido sobre las 09.32 horas de este domingo, cuando agentes de la Policía Local han alertado de la localización de un vehículo precipitado por un barranco, trasladándose hasta el lugar un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y bomberos de La Oliva.

Solo pudieron confirmar su fallecimiento

Una vez en la zona, bomberos de La Oliva colaboraron en el dispositivo desplegado en la zona con el helicóptero del GES, cuyos efectivos procedieron al rescate de la mujer y la trasladaron a una zona segura donde se encontraba el personal sanitario.

Posteriormente, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un médico y un enfermero del Centro de Salud de Corralejo, valoraron la situación de la mujer y confirmaron su fallecimiento.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizaron las diligencias correspondientes.