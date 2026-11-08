Redacción Galicia 08 NOV 2026 - 13:16h.

La investigación judicial sigue abierta para tratar de determinar cuándo murió el feto, su identidad y la de sus padres

Hallan el cadáver de un bebé recién nacido en el interior de un congelador en Ourense: podría llevar muerto más de dos décadas

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OurenseEl cuerpo del bebé que fue hallado el lunes 2 de noviembre en un congelador de Allariz (Ourense) ya está enterrado en el cementerio del municipio tras haberle practicado la autopsia.

Así lo publica 'La Voz de Galicia' detallando que la sepultura se produjo concretamente el jueves 5, después de que los forenses del Instituto de Medicina Legal devolvieran los restos del cadáver.

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Según el citado medio gallego, las primeras estimaciones que se tienen indican que el feto habría estado gestándose durante algo más de 32 semanas. Podría haber fallecido hace más de dos décadas.

Descubierto durante la limpieza del arcón frigorífico

No obstante, será la investigación judicial y policial abierta la que ayude a concretar si murió después de nacer o si se trató de un aborto de su madre. De momento, se desconoce la identidad del bebé y la de sus padres.

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Pero con las muestras de ADN recogidas a todas las personas implicadas en los hechos se espera poder aclarar todo eso. Como ha recordado el mismo periódico, el descubrimiento del cuerpo ocurrió durante la limpieza del arcón frigorífico.

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Una familiar de la mujer que había sido propietaria del electrodoméstico se topó con la sorpresa al abrirlo, después de haberlo trasladado desde la vivienda donde residía la difunta dueña.

Se ha decretado el secreto de sumario en el caso, mientras se siguen tomando declaraciones también. Los vecinos de Allariz continúan "en shock" por estos hechos, tal y como han reconocido a 'La Voz de Galicia'.