En el marco de la operación se ha ordenado el bloqueo del contenido digital de los perfiles en redes sociales del grupo de ultraderecha

La jueza de Gijón ordena el cese total de actividad de Núcleo Nacional, clausurar sus locales y bloquear sus cuentas

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Tras la reciente operación policial que terminó con 14 detenidos del grupo ultraderechista Núcleo Nacional, se han intervenido más de una veintena de armas de fuego, gran cantidad de munición y "multitud de armas prohibidas".

Según ha detallado la Policía Nacional, también se han confiscado armas blancas, táseres, defensas extensibles, escudos, "numerosos objetos contundentes", así como diferente parafernalia de corte radical supremacista. El grupo Núcleo Nacional está siendo investigado por presuntamente captar y adoctrinar a jóvenes y menores de edad e incitarles a realizar "acciones de odio, discriminación e incitación a la violencia contra otros colectivos vulnerables" ha añadido la Policía Nacional.

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Además de la intervención de material prohibido, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Número 1 de Gijón ha ha decretado en un auto la orden de cese total de la actividad de Núcleo Nacional, así como la clausura y precintado de las sedes del grupo en Madrid, Burgos y Valladolid, y el bloqueo del contenido digital de los perfiles en redes sociales de Núcleo Nacional. La jueza también ha dictado el bloqueo de la cuenta bancaria para los detenidos de la organización.

Hay 14 detenidos

Anteriormente, el mismo tribunal había impuesto a los detenidos medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la presentación semanal ante el juzgado tras la investigación policial. Asimismo, la jueza ha notificado a un representante de la asociación su imputación como persona jurídica.

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En el marco del operativo policial desplegado el pasado viernes se llevaron a cabo 14 detenciones de las cuales cinco se produjeron en Madrid, dos en Valladolid, tres en Asturias, una en Guadalajara, una en Pontevedra, una en Burgos y una en Alicante. En esa operación también se ejecutaron doce registros, entre ellos, la sede central de la formación en Madrid. A los detenidos les imputó los delitos de asociación ilícita y odio contra distintos colectivos vulnerables y de ideología antagónica.

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La investigación de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional también ha reflejado que los militantes de este grupo neonazi recibieron formación paramilitar en Ucrania.