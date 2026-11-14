Redacción Cataluña Europa Press 14 NOV 2026 - 10:46h.

El atropello ha ocurrido este 14 de noviembre en la carretera C-31 a la altura de Castelldefels, Barcelona

La policía catalana dio después con el paradero del conductor que omitió su deber de socorro al huir

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BarcelonaUn ciclista del que no han trascendido más datos por el momento ha muerto atropellado por un coche que se dio a la fuga inmediatamente cuando circulaba por el término municipal de Castelldefels (Barcelona).

El accidente de tráfico ha ocurrido este 14 de noviembre por la mañana en la carretera C-31, que cuenta con tres carriles separados por líneas discontinuas y un arcén lateral para el paso, por ejemplo, de bicicletas.

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Según ha explicado el director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Ramon Lamiel, en declaraciones a 3CatInfo, los Mossos d'Esquadra han podido localizar después al presunto autor del atropello.

Investigan las causas del siniestro mortal

Ya están investigando las causas del siniestro mortal que se suma al reciente fallecimiento de otro conductor, un camionero tras un alcance con varios camiones implicados en Tarragona.

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La vía C-31 donde ha tenido lugar el suceso permanece con retenciones y un carril cortado desde las 9:30 horas, en el punto kilométrico 182-183 sentido sur hacia Sitges, según ha precisado el SCT.