Redacción Euskadi 11 NOV 2026 - 13:12h.

El agente jubilado, de 64 años fallecía este martes en el hospital; el conductor dio positivo en alcohol

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BilbaoLo que transcurría como un día entre amigos comiendo en un restaurante tornó en tragedia en apenas unos segundos. El grupo de amigos que tras la comida decidió darse un paseo por los alrededores, se disponía cuando ya anochecía a recoger sus vehículos aparcados, cuando al ir a cruzar la carretera, un coche se llevó por delante a uno de ellos. Se trataba de un hombre de 64 años, policía jubilado de Bilbao. Resultó gravemente herido y aunque fue trasladado, aun con vida, al hospital vizcaíno de Cruces, su estado era crítico y este mismo martes perdía la vida.

La víctima se encontraba junto a su mujer y unos amigos, en el cántabro Valle de Villaverde de Trucíos cuando fue arrollado por un conductor que, más tarde, dio positivo en el test de alcoholemia y estaría siendo investigado por un posible delito de homicidio por imprudencia.

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El consumo de alcohol multiplica el riesgo de provocar una accidente y la Dirección General de Tráfico (DGT) lamenta que haya quedado en el aire, de momento, la propuesta de rebajar a más de la mitad la tasa máxima de alcohol al volante, de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2.

Arrollado al ir a por su coche

El exagente, de 64 años fue arrollado en el momento en el cruzaba la carretera para dirigirse a por su vehículo que estaba estacionado. El impacto dejó al agente herido de gravedad y fue atendido en el mismo lugar del accidente por sanitarios y trasladado después en ambulancia al hospital vizcaíno de Cruces, donde llegó en estado crítico. El accidente se produjo durante el fin de semana aunque ha sido este martes, cuando el agente de la Policía Municipal de Bilbao retirado perdía la vida al no poder reponerse de sus heridas, en el hospital de Cruces, en Barakaldo (Vizcaya).

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Según publica El Correo, la primera en llegar al lugar fue una patrulla de la Ertzaintza que realizó un primer test de alcoholemia al autor del atropello mortal. El resultado fue positivo. Más tarde, la Guardia Civil, que tiene la competencia por haberse producido el arrollamiento en suelo cántabro, repitió la prueba y el resultado fue de 0,55 g/l.

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Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el alcohol está presente entre el 30% y el 50% de los accidentes mortales. La ingesta de alcohol supone un riesgo grave cuando vas al volante, ya que es una droga depresora del Sistema Nervioso Central que inhibe gradualmente las funciones cerebrales. En consecuencia, quien conduce después de haber bebido se expone a un alto riesgo de provocar un accidente. Concretamente, el riesgo de accidente de tráfico se multiplica por 25 cuando la presencia de alcohol en sangre alcanza entre 1,5 y 2,4 g/l.