El accidente se ha producido minutos antes de las 14:00 horas en el kilómetro 5 de la CO-3102

En el siniestro seis personas han resultado heridas que han sido evacuadas a distintos centros sanitarios

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AdamuzSeis personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

En el kilómetro 5 de la CO-3102

El accidente se ha producido minutos antes de las 14:00 horas en el kilómetro 5 de la CO-3102, siniestro en el que se han visto implicados dos vehículos.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado, avisados por la sala coordinadora, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios, que han movilizado varias ambulancias y un equipo médico, han informado de que en el siniestro seis personas han resultado heridas, que tras ser atendidas en el lugar han sido evacuadas a distintos centros sanitarios.