El Ayuntamiento de Valladolid estudia medidas contra una agente de la Policía Local envuelta en un accidente de tráfico

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Una agente de la Policía Local de Valladolid ha dado positivo en cocaína tras protagonizar un aparatoso accidente de tráfico cuando se encontraba fuera de servicio. El siniestro tuvo lugar este domingo, 8 de noviembre, pasadas las 20:00 horas, en la avenida de Salamanca, a la altura de la calle Padre José Acosta. El Audi que conducía se salió de la vía, atravesó la mediana, sobrepasó un paso de peatones, dio varias vueltas de campana y terminó incendiándose.

La conductora consiguió salir del habitáculo completamente destrozado sin sufrir heridas de consideración. Sin embargo, lo ocurrido después también llamó la atención de los testigos presenciales, recoge 'El Norte de Castilla'. Según sus testimonios, la mujer se subió a un Porsche Panamera y abandonó inicialmente el lugar del accidente. Minutos más tarde regresó en el mismo vehículo, esta vez acompañada por Luis Núñez, conocido como 'Mané' y líder de DesokupaCyL.

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Cuando los agentes que acudieron al lugar le realizaron las correspondientes pruebas de alcohol y drogas, la conductora arrojó un resultado positivo en cocaína y una tasa de 0,26 miligramos por litro de aire espirado en la alcoholemia. El Ayuntamiento y la Jefatura de la Policía Municipal mantienen abierta una investigación interna para esclarecer lo sucedido y valorar las posibles responsabilidades disciplinarias de la funcionaria.

El Audi atravesó la mediana, dio varias vueltas de campana y acabó ardiendo

El accidente se produjo pasadas las 20:00 horas en uno de los cruces de la avenida de Salamanca con la calle Padre José Acosta. Según los testimonios de los testigos, dos vehículos circulaban a gran velocidad desde el puente Adolfo Suárez y aparentemente mantenían un pique en la carretera.

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En un momento dado, el Audi que conducía la agente perdió el control y se desvió hacia el margen izquierdo. El turismo sobrepasó la zona peatonal de la mediana, atravesó el paso de cebra y se llevó por delante un semáforo antes de dar varias vueltas de campana. Tras los impactos, el vehículo comenzó a arder.

La violencia del accidente provocó importantes destrozos en el mobiliario urbano. Una de las ruedas del Audi salió despedida y recorrió más de 60 metros hasta impactar contra una valla de protección, que quedó deformada. Afortunadamente, ningún peatón cruzaba en ese momento por la zona.

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La conductora abandonó el lugar tras el siniestro y luego regresó

Uno de los detalles que más sorprendió a los testigos fue lo que hizo la agente después de salir del vehículo siniestrado. Según las personas que presenciaron el accidente y cuyo relato recogen las fuentes locales, la mujer se subió a un Porsche Panamera que se encontraba en las inmediaciones y se marchó del lugar.

Pasados unos minutos, el mismo Porsche regresó al punto del accidente. De él volvió a bajar la conductora, que esta vez iba acompañada por Luis Núñez, conocido como 'Mané' y responsable de Desokupa en Castilla y León. Su presencia también fue recogida por los testigos.

Los testimonios apuntan, además, a que el Audi y el otro vehículo habrían circulado a gran velocidad antes del siniestro. La posible existencia de ese pique entre ambos coches forma parte del relato de quienes presenciaron los hechos, aunque las circunstancias exactas de la conducción y del accidente continúan bajo investigación.

Las pruebas de alcohol y drogas y la lona retirada por el accidente

Tras regresar al lugar, la agente se sometió a las pruebas de detección de alcohol y drogas realizadas por las patrullas desplazadas hasta la avenida de Salamanca. El resultado fue positivo en cocaína. En la prueba de alcoholemia registró 0,26 miligramos por litro de aire espirado, una centésima por encima del máximo general permitido, establecido en 0,25 mg/l. El margen de error del etilómetro podría ser determinante a la hora de valorar una eventual sanción administrativa.

El caso también ha provocado que el Ayuntamiento de Valladolid y la Jefatura de la Policía Municipal abran una investigación interna para determinar si existen responsabilidades disciplinarias. Las pesquisas se encuentran todavía en una fase inicial y el área de Personal deberá estudiar lo ocurrido para decidir si procede incoar un expediente sancionador, con independencia de las posibles consecuencias judiciales o administrativas.

La repercusión de lo sucedido también ha llegado a la imagen institucional del cuerpo. La Jefatura de la Policía Municipal ha retirado una lona promocional instalada en la fachada del edificio de San Benito, en la que aparecía la agente junto a otro compañero. La imagen formaba parte de la campaña conmemorativa del bicentenario de la Policía Municipal de Valladolid, que celebra sus 200 años de historia.