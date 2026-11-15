Un niño de dos años, trasladado al hospital tras atragantarse en Huesca

Una médica que se encontraba en las instalaciones fue la primera en prestar asistencia al menor y practicarle los primeros auxilios

Los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar continuaron con la atención

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HuescaUn niño de dos años ha tenido que ser atendido este martes tras sufrir un atragantamiento en las piscinas Almériz de Huesca. El incidente se produjo alrededor de las 18:45 horas y requirió la intervención de los servicios de emergencia.

Una médica que se encontraba en las instalaciones fue la primera en prestar asistencia al menor y practicarle los primeros auxilios. Posteriormente, los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar continuaron con la atención hasta la llegada de una ambulancia del 061 Aragón.

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La coordinación de los agentes

Los sanitarios lograron estabilizar la respiración del pequeño, que fue trasladado después al Hospital San Jorge acompañado por su madre para permanecer bajo observación médica.

La Policía Local ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana durante los primeros momentos de una emergencia y la coordinación entre los agentes, los servicios sanitarios y el personal de las piscinas.