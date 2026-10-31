El menor se atragantó mientras estaba viendo el partido en las gradas del campo de fútbol de El Cercado

Las dos enfermeras empezaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de que llegara la ayuda

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TenerifeDos enfermeras han salvado la vida de un niño de cuatro años que se atragantó con un caramelo en Tenerife. Según informa 'El Día', los hechos ocurrieron cuando el menor, que estaba con su familia, estaba viendo un partido de fútbol en el norte de la isla.

El suceso ocurrió a las 21:30 horas en la instalación deportiva de la zona de Palo Blanco, en el municipio de Los Realejos. La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que se informaba de que un menor no respondía a estímulos y sufría una asfixia en las gradas del campo de fútbol de El Cercado.

El pequeño entró en parada cardiorrespiratoria

El niño entró en parada cardiorrespiratoria y la situación cada vez era de mayor gravedad. En el campo de fútbol El Cercado había dos enfermeras, que, de forma rápida, se dirigieron hacia el niño. Ambas iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de que llegaran otros recursos.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias, agentes de la Policía Local de Los Realejos, así como integrantes de la Policía Nacional. Entre las enfermeras y los trabajadores de las ambulancias consiguieron reanimar al pequeño y lo estabilizaron.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) trasladó al menor afectado hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC).