La Policía Nacional investiga la agresión sexual a una menor de 17 años que fue asaltada cuando se encontraba durmiendo en un coche en una noche de fiesta

En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

Compartir







ValenciaLa Policía Nacional está investigando una presunta agresión sexual a una menor en Valencia. El suceso ocurrió durante la noche del pasado sábado 14 de noviembre cuando la menor de 17 años se encontraba descansando en el coche de una de sus amigas tras haber sufrido una indisposición por alcohol.

La chica, de 17 años, había salido de una discoteca al encontrarse mal y fue a descansar en el vehículo de una amiga, según informan desde el medio de comunicación 'Las Provincias'.

PUEDE INTERESARTE Investigan una presunta agresión sexual de un sacerdote a un seminarista en Lleida

La agresión sexual a la menor de 17 años

Al parecer, la agresión se produjo a las 04:00 horas del sábado en la ciudad cuando dos hombres vieron a la mujer descansando en el vehículo y decidieron entrar en el coche.

Según publica el diario 'Las Provincias', la mujer, una menor de 17 años, le pidió las llaves del coche a una amiga en la discoteca en la que se encontraban al encontrarse mal y se fue a descansar en el vehículo de una amiga, donde se produjo la agresión sexual.

PUEDE INTERESARTE Russell Brand, condenado a 10 años y medio de prisión por un delito de violación

"Los agresores, que todavía no han sido identificados por la Policía Nacional, han ejercido violencia sobre ella, además de aprovecharse del estado de ebriedad de la víctima, lo que dificultaba todavía más su posibilidad de defenderse ante el ataque de dos hombres", informa el medio de comunicación anteriormente citado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras esta agresión sexual, la víctima tuvo que ser derivada a un hospital para ser explorada por el médico forense y evaluar las lesiones que presentaba." Inmediatamente se activó el protocolo ante casos de agresión sexual y agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación", detallan desde 'Las Provincias'.

Ahora, la Policía Nacional investiga la violación sufrida por una mujer por parte de dos hombres en la ciudad de Valencia en la madrugada del sábado, sin que por el momento se hayan registrado detenciones.

Por eso, los investigadores están revisando las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar a los autores.