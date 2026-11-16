Un hombre de 38 años ha muerto tras ser atropellado mientras cambiaba una rueda de su vehículo en Jumilla, Murcia

El accidente ha ocurrido en la autovía A-33, a la altura del PK 39, sentido Yecla, antes de la salida 41, en el término municipal de Jumilla

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MurciaUn hombre de 38 años ha fallecido este pasado domingo 16 de noviembre tras ser atropellado por un turismo mientras se encontraba cambiando una rueda de su vehículo en el municipio murciano de Jumilla, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 19.41 horas cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia ha recibido varias llamadas informando del atropello de una persona en la autovía A-33, a la altura del PK 39, sentido Yecla, antes de la salida 41, en el término municipal de Jumilla.

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La víctima del accidente se encontraba cambiando una rueda de su vehículo

Según indicaban los llamantes, un turismo había atropellado a una persona mientras se encontraba cambiando una rueda de su vehículo. Sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento del varón de 38 años.

Asimismo, han atendido 'in situ' a otro hombre de unos 50 años por una crisis de ansiedad, sin precisar traslado hospitalario. En concreto, han intervenido una unidad sanitaria de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y Policía Local de Jumilla. Así como Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras, que permanecen en el lugar.

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Las recomendaciones de Emergencias en caso de avería y accidente

Tras el accidente, desde el 112 se ha recordado que, en caso de accidente, se debe reducir la velocidad y extremar la precaución: "Mantenga la distancia de seguridad. Facilite el paso a servicios de emergencia. Siga las indicaciones de Guardia Civil de Tráfico. En Caso de avería. Señalice el vehículo con una baliza V16 conectada. Si puede hacerlo con seguridad, sitúese fuera de la plataforma de circulación, detrás de la barrera de protección".