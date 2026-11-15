Varios municipios de la provincia han sufrido los efectos de la borrasca

Lluvias persistentes y fuertes rachas de viento en Galicia: así afectará el frente atlántico en la mitad oeste peninsular

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OurenseLas fuertes lluvias han provocado inundaciones en viviendas, bajos, garajes y calles de Ourense. Varios municipios de la provincia han sufrido los efectos de la borrasca y se han visto obligados a movilizar los servicios de emergencia, según informa 'La Región'.

Una de las incidencias que se han registrado en Ourense se ha producido en la calle del Río Arnoia, en las proximidades de la estación de tren. El reventón de una tubería ha dejado anegada toda la zona. Y en la Serra Martiña ha ocurrido algo similar después de que una tubería rota cerca de la vía pública ha dejado una gran acumulación de agua que amenazaba con alcanzar los portales y los garajes de las casas.

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Eiroás

Otra de las zonas afectadas por las lluvias ha sido Eiroás, donde se han registrado inundaciones en viviendas y ha sido necesaria la intervención de bomberos. En la rúa dos Chaos, los efectivos tenían previsto acudir para achicar el agua acumulada en un bajo cuando se produjo un hundimiento de la calzada, lo que añadió otra complicación a la incidencia.

O Carballiño

O Carballiño también ha sufrido por las precipitaciones. Los servicios de emergencias han atendido durante la mañana diversos avisos de inundaciones en la avenida do Arenteiro y en el polígono industrial. Una de las consecuencias más llamativas se produjo en el vial 7 del polígono industrial, donde la acumulación de agua provocó que se levantase parte del asfaltado colocado la semana pasada.

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Barbadás

En Barbadás, varios bajos de una vivienda se han anegado en O Fonsillón y se ha necesitado una bomba urbana ligera, personal del Servicio Municipal de Protección Civil (SMPC) y voluntarios, además de una furgoneta con más voluntarios que participaron en el dispositivo, para solucionarlo.

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Valdeorras

Valdeorras ha sido otra de las zonas especialmente castigadas por las precipitaciones. En Vilamartín de Valdeorras, la acumulación de agua y restos forestales provocó el colapso del puente de Baxeles y el derrumbe de un tramo de la carretera OU-0807. El origen del suceso se encuentra en el regueiro do Retorno, un arroyo que desciende desde Baxeles, según la Guardia Civil y Protección Civil.

Las lluvias arrastraron una gran cantidad de biomasa forestal que terminó bloqueando el paso del agua bajo el puente, provocando una acumulación que fue aumentando la presión hasta que la infraestructura cedió alrededor de las 12:25 horas.

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San Vicente de Leira

La situación ha dejado San Vicente de Leira completamente aislado, ya que el acceso por Baxeles ha quedado destruido y la conexión a través de O Mazo también se encuentra impracticable. El temporal también ha provocado el desbordamiento del río Leira, cuyas aguas han llegado a afectar a algunas viviendas situadas junto al cauce.

Emergencias ha indicado que por ahora esta población se encuentra completamente aislada. Al lugar han acudido distintos medios y recursos del Ayuntamiento y de la Diputación de Ourense con el objeto de evaluar la situación estructural del puente. También los miembros del GES de Valdeorras han comprobado los daños y, por el momento, descartan que exista peligro para la gente.

Isabel Santos, vecina de esta localidad, señala que "nunca había pasado con tanta virulencia": "Alguien tendrá responsabilidad sobre lo que está pasando, no se están tomando medidas para evitar que pase". Algunos residentes culpan a las talas masivas de los árboles quemados en los incendios de 2025 de las inundaciones, según informa 'Valdeorras de Cerca'. "Generan una desprotección brutal del monte y, por tanto, de los pueblos", lamentan.

Según los datos facilitados por el 112 Galicia, entre la medianoche y las 13.00 horas de este domingo se contabilizaron 133 incidencias relacionadas con las lluvias en el conjunto de Galicia. De ellas, 20 correspondieron a la provincia de Ourense, frente a las 69 de Pontevedra, las 34 de A Coruña y las 10 de Lugo.

Ante el riesgo de desbordamientos, la Xunta activó el Plan Inungal en fase de preemergencia, con el objetivo de controlar y realizar un seguimiento de los caudales de los ríos. Pese a las numerosas incidencias registradas en la comunidad, ninguna de las actuaciones gestionadas por el 112 Galicia había causado daños personales en el momento del balance.