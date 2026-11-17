El Centro Regional de Comunicaciones del Gran Cañón había recibido el aviso sobre la desaparición de la aeronave alrededor de las 23.30 horas del domingo

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona llevó a cabo un rastreo aéreo utilizando cámaras infrarrojas y equipos de visión nocturna

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ArizonaTres personas han fallecido tras un accidente en el que se estrelló la avioneta en la que viajaban en los alrededores del Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado, en el estado estadounidense de Arizona, según ha informado el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS, por sus siglas en inglés).

Los restos del accidente y de la aeronave fueron localizados por personal del parque en torno a las 10.15 horas (hora local) de este lunes en la zona conocida como Basin, sin que se hayan hallado supervivientes entre sus tres ocupantes.

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La búsqueda de las víctimas

El Centro Regional de Comunicaciones del Gran Cañón había recibido el aviso sobre la desaparición de la aeronave, un modelo Piper Comanche, alrededor de las 23.30 horas del domingo, situándose su última ubicación conocida precisamente en las proximidades del área de Basin, en el borde norte del cañón.

Durante la madrugada de este lunes, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona llevó a cabo un rastreo aéreo utilizando cámaras infrarrojas y equipos de visión nocturna, en el que también participaron equipos de búsqueda y rescate de los condados de Coconino y Kane, así como el Centro de Coordinación de Rescate de la Fuerza Aérea estadounidense.

Las autoridades han señalado que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) asumirá la investigación para esclarecer las causas del siniestro con el apoyo del Servicio de Parques Nacionales, mientras que la identidad de los tres fallecidos no ha sido divulgada por respeto a la privacidad de sus familias.

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Una nueva tragedia en el Gran Cañón

Hace tan solo dos meses ocurrió otro fatal accidente en el mismo lugar tras unas fuertes lluvias que provocaron la crecida del río Colorado y llevaron a la inundación del entorno del parque nacional estadounidense, destrozando puentes y gran parte de la infraestructura. En un campamento del lugar se encontraban tres amigos que fueron de excursión unos días, John, Brent y Timothy. Habían planeado llegar al campamento Bright Angel, en el fondo del cañón y pasar allí un par de días pescando y explorando, y después se dirigirían a los Jardines Havasupai, según han contado sus familias. Sin embargo, las inundaciones les atraparon en el campamento.

Según informó 'ABC News', dos fallecieron y uno de ellos continúa desaparecido. Los equipos de rescate de la zona consiguieron evacuar y rescatar a 82 personas, pero el Servicio de Parques Nacionales confirmó el fallecimiento de John y de Brent. Por otra parte, Timothy sigue desaparecido y se trata de la única persona oficialmente desaparecida tras este desastre, aunque las autoridades no descartan que se encontrasen más personas en la zona en la que se produjeron las inundaciones.