Maitena Berrueco 18 NOV 2026 - 14:42h.

El hombre regresó al bar con un cuchillo y lanzando puñaladas tras una discusión por no pagar una cerveza

El dueño ha seguido levantando la persiana del bar aunque siente miedo porque el agresor vive enfrente

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BilbaoEl pánico se desató en cuestión de segundos en el bar Rasputín de Bilbao, cuando un cliente descontento regresó con un cuchillo de grandes dimensiones, lanzando puñaladas y amenazando de muerte a los presentes. “Los clientes se escondieron en el baño, mi amigo Igor sujetaba la puerta como podía y yo llamaba a emergencias”, relata Paco Torme, dueño del establecimiento.

Una clienta grabó la escena mientras Paco trataba de pedir ayuda, sin éxito, al 112, “lo intenté dos veces y me salía que la línea estaba ocupada”, recuerda con enfado. Finalmente, marcó el 092 y "les pedí que vinieran inmediatamente porque nos quería matar”. La Policía llegó muy rápido a la calle José María Eskuza y localizó al sospechoso a menos de 30 metros del Rasputín, “había tirado el cuchillo a un contenedor cercano y estaba sentado en un escalón sangrando”. Lo detuvieron.

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Este bilbaíno recuerda cada detalle de lo que ocurrió este pasado domingo en el bar que lleva regentando casi 23 años: “He visto casi de todo, pero nunca nada como esto”, confiesa.

"Estaba en una nube, no sentí ni miedo"

Todo sucedió muy rápido, eran sobre las 22 horas de la noche y al contrario de lo que suele ser habitual, en lugar de música, Paco puso el partido de fútbol que enfrentaba a España con Inglaterra en la televisión. Varios clientes apuraban sus consumiciones en la calle, aprovechando las buenas temperaturas, mientras que dentro “otros ocho clientes, entre ellos, una pareja de ingleses seguían el partido”.

El agresor entró y pidió una cerveza, “yo nunca cobro nada más servir la consumición, pero en este caso, empezó a tocarse los bolsillos en señal de que no tenía dinero y decidí retirarle la caña”, tras lo cual, recuerda que empezó a gesticular y “le invité a marcharse”. Se fue, “mientras les insultaba”, y entró en uno de los portales de la acera de enfrente del Rasputín, donde presuntamente reside.

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Al cabo de un rato, bajó con un cuchillo e intentó en varias ocasiones acceder al bar, al tiempo que gritaba “te voy a matar hoy”. El pánico se desató entre los presentes, aunque Paco reconoce que él “estaba en una nube” y “no sentí ni miedo”. Tras varios empujones a la puerta, que desde dentro Igor sujetaba como buenamente podía resistiendo los arreones del agresor, lanzó varias puñaladas a través de una ventana, que más tarde acabaría rompiendo de un golpe.

La adrenalina del momento hizo que ni Paco sintiera miedo, ni Igor, su amigo y encargado de hacer frente al atacante en la puerta, sintiera ningún dolor, "en caliente no sintió dolor pero ha sufrido un pinzamiento en la espalda y le tienen que poner seis inyecciones", cuenta. Este hostelero reconoce que sintió cierta desazón al saber que el agresor vive tan cerca del bar, pero que con el paso de los días se va tranquilizando, "no se puede vivir con miedo", dice. Ni siquiera, cuando ya le han llegado rumores de que "le han visto por aquí o por allá", porque, al parecer, "ya está en la calle", lamenta.