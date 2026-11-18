La colisión ha dejado do cuatro heridos leves que han sido trasladados al hospital para su valoración

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Cuatro personas han resultado heridas en la tarde de este miércoles tras registrarse la colisión múltiple entre un camión y varios vehículos en la avenida Manuel Hermoso Rojas que da entrada a la localidad de Santa Cruz de Tenerife desde la Autopista Norte, TF-5.

Según las primeras informaciones de los servicios de Emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el camión, de 7.500 kg, perdió el control y no pudo frenar, colisionando a su paso con ocho vehículos. Finalmente, el vehículo paró al impactar contra el muro de la Refinería.

Los vehículos afectados por la colisión estaban parados en el semáforo de acceso a la avenida Manuel Hermoso Rojas en el momento del impacto. Los heridos, de carácter leve, han sido trasladados a centros hospitalarios para su atención y valoración por parte recursos sanitarios Servicio de Urgencias Canario. Por otra parte, a consecuencia del incidente, el acceso a la ciudad ha registrado retenciones durante la tarde del miércoles.

Las labores de limpieza de la vía continúan para retomar la circulación con normalidad cuanto antes. Hasta la zona se ha desplazado un equipo de Atestados Policía Local, recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario, efectivos de los Bomberos y el servicio municipal de grúas.