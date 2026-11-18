A juicio este jueves un hombre por matar a otro a pedradas y quemar su cadáver en Buenavista, Tenerife

Investigan si el hombre asesinado a tiros en Badajoz fue víctima de un ajuste de cuentas contra su hijo, que está en prisión por distintas causas

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La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge este jueves el inicio de un juicio, con tribunal de jurado, en el que la Fiscalía Provincial pide una pena de 25 años de cárcel para un hombre por matar a pedradas a otro y quemar su cadáver en Buenavista del Norte en julio de 2022.

El escrito de Fiscalía, recogido por Europa Press, expone que el acusado ideó un plan para acabar con la vida de la víctima porque vivía en una casa de su propiedad y no la quería abandonar y además le debía dinero procedente del tráfico de drogas.

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Así, el día de los hechos, en un coche de alquiler se dirigió por la carretera por donde venía caminando la víctima y se paró a su altura, conversó con él, y le siguió conduciendo por el camino que lleva hasta la balsa de Taco.

Así se produjo el asesinato

Una vez aparcó el coche se bajó y cogió una piedra de grandes dimensiones, se colocó a su espalda aprovechando que el hombre no era consciente de su presencia y que sus capacidades defensivas estaban anuladas debido al consumo de drogas y de que se trataba de un lugar deshabitado y en horario nocturno, sin luz artificial, le golpeó en la cabeza y en la espalda.

Al caer al suelo, detalla la Fiscalía, el acusado le propinó al menos otros tres o cuatro golpes con la piedra en la parte trasera de la cabeza y en la espalda, lo que le ocasionó la muerte debido al traumatismo cráneo encefálico severo.

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Además, con el fin de borrar cualquier rastro biológico y dificultar el reconocimiento de la víctima y de las circunstancias de su muerte, cogió una garrafa de gasolina que portaba entre sus pertenencias, roció de combustible el cadáver del perjudicado y le prendió fuego.

El cuerpo del hombre quedó carbonizado

Como consecuencia de esta acción el cuerpo del hombre quedó carbonizado, especialmente en el tórax y abdomen, más la destrucción del brazo derecho.

El acusado cuenta con penas anteriores por delitos de atentado y resistencia a agentes de la autoridad, falso testimonio en causa penal y robo con violencia e intención por la que se le impuso la pena de cuatro años y seis meses de prisión, ya cumplida.

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La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato y solicita también 35 años de libertad de vigilada y una indemnización de 150.000 euros para la familia de la víctima.