El atacante logró apoderarse del arma del agente y abandonar las dependencias policiales, dejando al agente gravemente herido

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El policía nacional agredido este martes en Medina del Campo, Valladolid, recibió hasta 17 puñaladas de su agresor. El agente continúa ingresado en el Clínico de Valladolid, donde permanece estable, dentro de la gravedad, mientras que el atacante resultó herido leve y está detenido a la espera de pasar a disposición judicial.

Los hechos se produjeron este martes 17 de noviembre a primera hora de la tarde, cuando el vecino entró en la comisaría de la localidad vallisoletana con un cuchillo. Allí, agredió a uno de los agentes que se encontraban en la zona, tras lo que fue reducido en las inmediaciones, mientras el policía herido fue trasladado al Hospital de Medina del Campo.

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Durante la agresión, según el citado medio, se produjo un “intenso forcejeo” entre el policía y su agresor y el primero efectuó “dos disparos reglamentarios con su arma de dotación”. Uno de los proyectiles alcanzó al atacante en un brazo, ocasionándole una herida con orificio de entrada y de salida, si bien las lesiones fueron de “carácter leve”.

El atacante logró apoderarse del arma del agente

De hecho, el atacante logró apoderarse del arma del agente y abandonar precipitadamente las dependencias policiales, dejando al efectivo policial, natural de Zamora aunque destinado en Medina, gravemente herido. El atacante se dio a la fuga, si bien en su huida se deshizo de la pistola, que ha sido recuperada, y fue detenido poco tiempo después.

Fuentes policiales han precisado a EFE que el detenido, de nacionalidad española, tenía pendiente una orden de ingreso en prisión por agresión sexual, si bien no se sabe aún el motivo del ataque. El agente agredido está fuera de peligro y ha sido operado de las heridas sufridas en el cuerpo y una pierna.

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El sindicato Jupol ha denunciado el caso en su perfil de X y ha mostrado su "máxima preocupación" por estos hechos, en tanto que su presidente, Aarón Rivero, ha remarcado en su red social que resulta "absolutamente intolerable que quienes velan por la seguridad de todos tengan que jugarse la vida incluso en su propio puesto de trabajo".

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El alcalde del municipio, Guzmán Gómez, ha lamentado la agresión y ha incidido en que el supuesto agresor "está detenido" y la situación "controlada". Asimismo, ha señalado que el presunto autor es un "joven" de la localidad, que la Policía Local también ha participado en la detención y ha deseado una pronta recuperación al agente herido.